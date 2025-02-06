Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin muhtemel afet durumlarında etkin müdahale edebilmek için gönüllü personellerden oluşturduğu Samsun Arama Kurtarma (SAK) ekibi için düzenlenen eğitim programında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı.

SAK ekibinin; Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlenen teorik eğitim programının gündemini 6 Şubat depremleri oluşturdu. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programda izletilen 6 Şubat depremlerinin anlatıldığı video ise katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Anma programının ardından eğitim bölümü başladı. Afetler, afet bilinci, deprem türleri, deprem riskleri, deprem sonrası yapılması gerekenler gibi başlıklarda katılımcılar bilgilendirildi. Düzenlenen programda; afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve arama-kurtarma çalışmalarının önemi vurgulandı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren SAK ekipleri hem teorik hem de saha eğitimlerine devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte SAK ekibinin afetlere hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilmesi, yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

Eğitim programı ve anma törenine; Samsun Büyükşehir Belediyesi idarecileri, personelleri, SAK ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelleri, STK ve diğer davetliler katıldı.