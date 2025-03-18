Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilecek yıkım çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-1 Caddesinin, Sakarya Caddesi ile Gazi Yakup Satar Caddesi arasında kalan doğu-batı güzergâhının araç ve yaya trafiğine kapanacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, yenilenecek Halkevi binasının yıkım işlemlerine başlanacağı için sürücüleri ve yayaları alternatif güzergâhı kullanmaları konusunda uyardı. Yıkım çalışmaları nedeniyle toplu taşıma araçlarının da Odunpazarı yönüne giden güzergâhının çalışma süresince değiştirildiğini belirten yetkililer, "Şehrimiz Sivrihisar- 1 Caddesi üzerinde bulunan eski İş Bankası ve yanındaki binaların yıkım çalışmaları kapsamında 19 Mart Çarşamba gecesi saat 00.00 ile 23 Mart Pazar 00.00 arasında, Sivrihisar 1 Caddesinin Sakarya 1 Caddesi ile Gazi Yakup Satar Caddesi arasında otogar istikametinde kalan kısmı araç trafiğine kapatılacaktır. Çalışmalar nedeniyle Siyah 2, Kırmızı 2, Siyah 8, Kırmızı 8, Siyah 10, Siyah 19, Siyah 23, Siyah 51, Kırmızı 51, Siyah 69, Siyah 79, Kırmızı 79 ve Siyah 82 numaralı toplu taşıma araçlarının Odunpazarı yönüne giden güzergâhı güncellenmiştir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergâhları kullanmaları rica olunur" açıklamasında bulundu.