Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için 35 adet yeni otobüs alımı gerçekleştirdi.

13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla’da yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda kullanılmak üzere 35 yeni otobüs alımı gerçekleştirdi. Alınan otobüslerin 15’i Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanı güzergâhlarında havaalanı taşımacılığında, 20 otobüs ise şehir içi ulaşımda kullanılacak.

Süleyman Özdemir; “Muğla’da günlük 150-200 bin arası yolcuya ulaşım hizmeti veriliyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Özel Toplu taşıma araçları ile günlük 150-200 bin arası yolcuya hizmet verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, yeni alınan araçlarla araç filolarını genişleterek vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu seyahat hizmeti vereceklerini belirtti.

Özdemir; “İlimiz genelinde 13 ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz denetiminde ulaşım hizmeti sunan 1348 ÖTTA ve Belediye şirketimiz MUTTAŞ’a ait 346 toplu taşıma aracımız var. Bu araçlarla il genelinde günlük ortalama 150-200 bin arası yolcuya hizmet veriyoruz. Ayrıca ilimizde bulunan iki havaalanına da havaalanı taşımacılığı hizmetine devam ediyoruz. Bugüne kadar 5 Milyon 963 bin 272, 2024 yılı içerisinde de 622 bin 564 yolcuya havaalanı taşımacılığı hizmeti verdik.

Yaz aylarında yerli ve yabancı misafirlerle nüfusu 5 katına çıkan ilimizde Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın Dünya Kenti vizyonu doğrultusunda, tüm vatandaşlarımızı daha kaliteli ve daha konforlu hizmetle buluşturmak maksadıyla; Büyükşehir Belediyemiz şirketi MUTTAŞ ile araç filosuna 35 adet otobüs alımı yaptık. Yeni alınan otobüslerin 15’i Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanı güzergâhlarında havaalanı taşımacılığında, 20 otobüs ise şehir içi ulaşımda kullanılacak” dedi.

Başkan Aras: "Ulaşım, sosyal ve ekonomik hayatı destekleyen bir hizmettir"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ulaşımın yalnızca bir yerden bir yere gitmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda sosyal hayatı destekleyen, ekonomik faaliyetleri güçlendiren ve kent yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir hizmet olduğunu vurguladı. Başkan Aras, “Muğla’mızın 13 ilçesi, 574 mahallesinde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. 35 yeni otobüs alımı yaparak Muğla yollarında hemşehrilerimizin ulaşımda daha konforlu seyahat etmesini amaçladık. Yeni otobüslerimiz şehir içi ulaşımda ve havaalanı taşımacılığında vatandaşlarımıza hizmet verecek. Yeni otobüslerimiz Muğla’mıza hayırlı olsun” dedi.

Aras; “Ulaşımda ekonomik olarak öğrencilerimize, emeklilerimize, annelerimize destek oluyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerine de değinen Aras, öğrenciler, öğretmenler ve emekliler için ulaşımda indirim desteği sağladıklarını hatırlatarak, “0-4 yaş arası çocuğu olan annelerimizin ulaşımdan ücretsiz faydalanması için Anne Kart uygulamasını başlattık. Öğrencilerimiz, emeklilerimiz, annelerimize destek olarak onların ekonomilerine destek olmak istiyoruz. 13 ilçemizde mor otobüsleri, durakları ilk defa hizmete sokarak farkındalık oluşturmayı amaçladık. Ayrıca toplu ulaşımda kadınların akşam 21.00’dan sabah 06.00 saatleri arasında istedikleri yerde inebileceği düzenlemeyi de başlattık” açıklamasında bulundu.