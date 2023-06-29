Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Tekstil Park içerisinde çocuklar için hayata geçirilen aqupark bu yıl da vatandaşların yoğun ilgisi ile hizmete girerken, Kurban Bayramı tatilinde de aquapark Aydınlı çocukların ilgisiyle doldu taştı.

Yaz aylarının gözde eğlence merkezlerinden olan Tekstil Park yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan aquapark, Kurban Bayramı tatilinde de çocukların vazgeçilmez adresi oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocuklarımızı aileleri ile birlikte parkımıza bekliyoruz diyerek davet etti.

Yaz sıcaklarında serinlemek ve eğlenmek için aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar ise keyifli vakit geçirirken aileler de verilen bu hizmetten dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.