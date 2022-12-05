Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Türkiye Bedensel Engelliler Ampute Futbol 1. Ligi’nin ikinci haftasında Samsun Medikal Park ile karşı karşıya geldi. Zorlu rakibi karşısında iki kez mağlup düşmesine rağmen karşılaşmadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan temsilci, 1 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

SUV model araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SUV model araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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