Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri ziyaretçi rekorları kıran 7’nci Kayseri Kitap Fuarı’nda gençler başta olmak üzere vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Öğrenci ve genç dostu bir belediye anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde vatandaştan gelen talep ve önerilere ayrı bir önem veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesindeki Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen fuarlarından olan ve örnek gösterilen 7’nci Kayseri Kitap Fuarı’nda kurduğu stantta yoğun ilgi gördü. Büyükşehir personeli, ulaşım hizmetlerinden spor, kültür ve kütüphane hizmetlerine, KAYBİS’ten otoparka, zabıta denetim hizmetlerinden çevre ve veterinerlik hizmetlerine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık bilgi verdi.

1 milyon 85 bin 214 kişinin ziyaret ettiği 10 gün süren kitap fuarının son gününe kadar standa, gençler başta olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisi olurken, Akıllı Şehir Kayseri uygulaması hakkında bilgiler de verildi.