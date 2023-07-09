Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, İspanya’nın HC Eivissa takımın formasını terleten Alman sol oyun kurucu Joel Simon Huesmann’ı kadrosuna kattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı Avrupa’nın birçok ülkesinde üst düzey liglerde oynayan ve son olarak İspanya’nın HC Eivissa takımın formasını terleten Alman sol oyun kurucu Joel Simon Huesmann’ı kadrosuna kattı. Güçlü fiziği, uzaktan atışları ve etkili savunması ile tanınan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Huesmann, yeni sezonda Büyükşehir adına top koşturacak. İddialı bir kadro yapılanmasıyla yeni sezona hazırlanan Büyükşehir Hentbol Takımı bu sezonki ilk yabancı transferini Huesmann ile gerçekleştirmiş oldu.