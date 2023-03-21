Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, akıllı trafik yönetimi ile sinyalizasyon sistemine doğrudan müdahale imkânı sağlayan Trafik Sinyalizasyon Merkezi’nde ulaşım brifingi alarak, akıllı kavşak sayısını 2 ay içerisinde 123’e çıkaracaklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, artan araç sayısıyla birlikte trafik yükünün artacağını öngördükleri için “150. Yılda 150 Proje” arasında yer verdiği Trafik Sinyalizasyon Merkezi’nde ulaşım kurmaylarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç’a Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları eşlik ederken, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan, ekibi ile birlikte Büyükkılıç’a akıllı kavşaklarla ilgili detaylı sunum yaptı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Ulaşım birimimizin bugün akıllı kavşaklarla ilgili yapmış olduğu çalışmalarını değerlendirmiş olduk. Tabi daha önce 50 civarında olan akıllı kavşak sayımızı 80’lerin üzerine çıkarmak suretiyle oldukça ileri bir mesafe alınmış oldu. Hedefimiz 120 civarında sayıya ulaşmak suretiyle iki ay içerisinde sağlayacağımıza inanıyoruz inşallah” dedi.

Büyükkılıç, daha hızlı hareket etmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Karbon salınımını azalmasını sağlamayı, insanların vaktini değerlendirmesi, ekonomik olarak yakıt açısından daha tasarruflu olması, gibi kazanımlar amaçlıyoruz. Aynı zamanda merkezden gerektiğinde bu akıllı kavşaklar vasıtasıyla sürecin yönetilmesi ve gereksiz yere insanların kavşaklar da beklenmesini önleyeceğiz. İnşallah daha sonraki süreçte tamamını sağlayacak konuma geleceğiz” diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalardan dolayı ulaşım birimi personeline teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Gayretlerinden, yapmış oldukları kendi yazılımlarıyla belediyemize de ilave bir yük getirmeden, kendi öz kaynaklarımızla ve yazılım ekibimizle bu çalışmaları yapmalarından dolayı da ulaşım birimimize ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, yaklaşan Ramazan Ayı dolayısıyla Kayserililerin sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan Ayı geçirmeleri temennisinde bulunarak, şunları söyledi:

“Ramazan ayı da iki gün sonra başlıyor, bu vesileyle hemşehrilerimizin Ramazan Ayı’nı da tebrik ediyorum. İnşallah sağlıklı huzurlu bir Ramazan Ayı geçiririz diye temennide bulunuyorum. Değerlendirmeler sırasında sorduğum en önemli soru; iftar saatinde vatandaşlarımızı daha az nasıl bekletiriz, kavşaklarda daha hızlı nasıl hareket ederiz konusuydu. Ona yönelikte yaptıkları paylaşımların hakikaten sağlıklı bir şekilde yönetileceğini ve vatandaşlarımızın rahat bir şekilde iftar saatine yetişeceklerine inanıyorum.”

BÜYÜKKILIÇ’TAN "KURALLARA UYALIM" ÇAĞRISI

Sürücü ve yayalara da kurallara uyma çağrısında bulanan Başkan Büyükkılıç, “Trafik kurallarına uyarsak hepimiz rahat ederiz. Hem trafiği sabote etmeyiz hem huzurumuzu kaçırmayız. Trafik kazalarından böylece uzak kalmış oluruz, ağzımızın tadını da bozmayız diye buradan paylaşımda bulunuyorum” ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç, emniyet ile iş birliği halinde çalışmalar yürüttüklerini hatırlatarak, “Ayrıca bu çalışmalarla emniyetimizle iş birliği halinde yaptığımızı, süreci birlikte yönetme yönünde de iyi niyetli yaklaşım sergilediğimizi, dayanıştığımızı da hatırlatmak isterim. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun. Ekibimize, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu

Şehrin ulaşımında akıllı kavşakların sayısını artırarak ulaşım konforunu daha iyi noktalara taşıyabilmenin, zaman ve akaryakıttan tasarruf ile karbon salınımını azaltmanın gayretinde olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hali hazırda aktif konumdaki 84 akıllı kavşak sayısını 2 ay içerisinde 123’e çıkaracak. Bu sayede trafik daha akışkan hale gelmesi ve ışıklarda bekleme süresi azaltılması hedeflenirken, kent genelinde 285 trafik kamerası yer alıyor.