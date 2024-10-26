Sakarya Büyükşehir Akademi’de kayıtlar sona eriyor. 8 hafta boyunca 6 farklı branşta gerçekleştirilecek akademide, kayıtlar 27 Ekim Pazar günü sona erecek. Dersler ise 4 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi’de yeni dönem kayıtları 27 Ekim Pazar günü sona eriyor. 8 hafta boyunca 6 farklı branşta gerçekleştirilecek atölye derslerine kayıtlar kurumsal internet sayfası www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek. Ofis Sanat Merkezi ve Faik Baysal Kütüphanesi’nin ev sahipliği yapacağı Büyükşehir Akademi yeni dönemde 6 farklı başlık ve entelektüel isimlerin katılımıyla kültür sanat dostlarıyla buluşacak. 27 Ekim Pazar günü sona erecek akademi kayıtlarının ardından derse kabul edilenlerin ilanı, 31 Ekim Perşembe günü kurumsal internet sayfası www.sakarya.bel.tr adresinden yapılacak. Akademi’de dersler ise 4 Kasım’da başlayacak.