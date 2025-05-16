Kayseri Büyükşehir Belediyesi, önemli bir hizmete daha aracılık ediyor. Afet konusunda önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Afet İşleri Daire Başkanlığı, bu kez de topluluğa hizmet eden sektörlerdeki personelin, acil durumlar ve afet durumlarında topluluklara bilinçli ve eğitimli bir şekilde müdahale edilebilmesine yönelik katılımcılara eğitimler verecek.

Toplumu yakından ilgilendiren afet gibi acil durumlarda toplumun doğru, düzenli ve olması gerektiği gibi yönlendirilebilmesinin hedeflendiği eğitimlere üç sektörden personelin dâhil edilmesi planlandı. Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile aktarılan bilgilerde, toplumun her kesiminin afet durumlarına ve acil durumlara hazırlıklı olması gerekliliği ile özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu mekânlarda önlemin önemine yönelik eğitimli ve donanımlı personele ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak, üç sektör için eğitim paketleri hazırladığı paylaşıldı.

3 sektörde önemli eğitimler verilecek

Kayıt olmak için son günü 1 Haziran olan eğitimlerin tamamının sertifikalı ve katılım belgeli olacağı da belirtilirken, ‘Bina Görevlileri Eğitimi’, ‘Hizmet Sektörü Çalışanları Eğitimi’, ‘Muhtarlar Eğitimi’ ve kategorilerinde şu eğitimlere yer verilecek:

Bina Görevlileri Eğitimi; Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi(4 saat süreli, katılım belgeli, ücretsiz) İlkyardım Eğitimi (16 saat süreli, ücretsiz, MEB Onaylı Sertifikalı), Hijyen Eğitimi (8 saat süreli, 250 TL, MEB Onaylı Sertifikalı), Sıvı ve Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği (48 saat süreli, ücretsiz, MEB Onaylı Sertifikalı) ve Asansörden Kişi Kurtarma Eğitimi (2 saat, ücretsiz, katılım Belgeli). Hizmet Sektörü Çalışanları Eğitimi; Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi (4 saat, ücretsiz, katılım Belgeli), İlkyardım Eğitimi (16 saat, ücretsiz, MEB Onaylı Sertifikalı), Hijyen Eğitimi (8 saat, 250 TL, MEB Onaylı Sertifikalı), İşaret Dili Eğitimi (120 saat, ücretsiz, Katılım Belgeli ), Diksiyon Eğitimi (40 saat ücretsiz, Katılım Belgeli), Servis Elemanı (Garson-Komi) Eğitimi (40 saat, ücretsiz, Katılım Belgeli). Muhtarlar Eğitimi; Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi (4 saat, ücretsiz, Katılım Belgeli), İlkyardım Eğitimi (16 saat, ücretsiz, MEB Onaylı Sertifikalı).

Katılımcılar www.kayseri.bel.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek ve diledikleri eğitimleri seçebilecekler.