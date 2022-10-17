Denizli’nin Acıpayam merkezinde bulunan Huzur Bulvarı, Çarşı Cami ve Namık Kemal Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Çamlık Caddesi’ni modern ve konforlu hale getiriyor. Çalışmaları inceleyen Başkan Osman Zolan, “Acıpayam’ımız hak ettiği hizmetleri alıyor” dedi.

Denizli’nin Acıpayam merkezinde bulunan Huzur Bulvarı, Çarşı Cami ve Namık Kemal Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Çamlık Caddesi’ni modern ve konforlu hale getiriyor. Çalışmaları inceleyen Başkan Osman Zolan, “Acıpayam’ımız hak ettiği hizmetleri alıyor” dedi.

Acıpayam ilçesinin en yoğun kullanılan güzergahlarından Huzur Bulvarı, Çarşı Cami Caddesi ve Namık Kemal Caddesi’nde geçen ay sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Çamlık Caddesi’ni modern ve konforlu hale getiriyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin Acıpayam ilçesinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Osman Zolan’a Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, belediye meclis üyeleri ve beraberindekiler eşlik etti. Geçen ay ilçe merkezindeki Huzur Bulvarı, Çarşı Cami Caddesi ve Namık Kemal Caddesi’nde tamamladıkları sıcak asfaltın ardından Çamlık Caddesi’nde başladıkları asfalt döküm çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, burada çalışanlara kolaylıklar diledi. Bir süre asfalt döküm makinesi kullanan Başkan Zolan esnafa da hayırlı işler dileyip vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

“Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor”

Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada Acıpayam ilçesinde yenilenmesi gereken yollar olduğunu belirterek, özellikle altyapısı tamamlanan güzergahlarda yol konforunun bozulduğunu, vatandaşların bu yolların yenilenmesi konusunda yoğun taleplerinin olduğunu anlattı. Bu çerçevede Acıpayam merkezdeki birçok caddede yenileme işlemini başlattıklarını ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Acıpayam zaten kendini geliştirmiş güzel bir ilçemiz, her geçen gün de büyüyor. İlçemizin bu yürüyüşüne katkı sağlamak, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, konforunu artırmak ve trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için bu çalışmaları yapıyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Acıpayam’ımız hak ettiği hizmetleri alıyor. Allah’ım yolumuzu açık etsin, birlik ve beraberliğimiz daim olsun.”