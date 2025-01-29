Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için kış aylarında da özellikle su birikintisi olan alanlarda larva ve uçkunlara yönelik ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı’na bağlı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü 19 ilçe ve 913 mahallede görevlendirilen yaklaşık bin 500 personel ve 110 araçla, sivrisinek, karasinek, hamam böceği ve fare gibi zararlılara karşı yıl boyu yoğun bir mücadele yürütüyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı ilaçlarla gerçekleştirilen bu çalışmalarda, kış aylarında özellikle larva ve uçkun oluşumuna zemin hazırlayan alanlara yönelik ilaçlama işlemleri yapılıyor.

Bin 500 personel sahada görev yapıyor

Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Çevre sağlığı Şube Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Fatma Damla Kılınç, “19 ilçede 913 mahallede yaklaşık bin 500 personel ve 110 araç ile çalışmalarımız sürüyor. Sivrisinek, karasinek, hamam böceği, fare gibi canlılara yönelik larva ve uçkun mücadelesini kış aylarında da aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Vektörle mücadele yapan personellerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan eğitimin sonunda biyosidal ürün uygulayıcısı belgesini alarak sahada çalışmalarını gerçekleştiriyor” dedi.