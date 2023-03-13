Muğla Büyükşehir Belediyesi otobüs filosunu gençleştirmek, ulaşım ağını genişletmek ve modern taşıma hizmetini devam ettirmek için 60 adet yeni otobüs alıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılacak olan otobüsler 13 ilçeye görevlendirilerek ulaşım hizmeti verecek.

Çevreye duyarlı otobüsler

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’da en ücra noktadaki vatandaşların dahi ulaşım hizmetinden sorunsuz olarak yararlanmaları için Muğla’ya kazandırılacak otobüslerin alımı tamamlandıktan sonra hizmete başlayacak. Büyükşehir Belediyesinin envanterine kazandıracağı 60 yeni otobüs doğaya ve insana saygılı, son teknoloji ürünü olacak. Alınacak olan yeni otobüslerde, engellilerin rahat seyahat edebilmeleri için her türlü önlem alınmış olacak. Ayrıca egzoz gazı salınımı düşük seviyede olan araçlar tercih edilirken Muğla’ya daha iyi hizmet verilirken doğanın korunması konusunda da hassasiyet gösteriliyor.

Otobüs sayısı 342’ye çıkıyor

Muğla’nın 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olmasıyla birlikte bünyesinde 110 adet toplu taşıma aracı bulunurken alımı tamamlanacak olan 60 yeni otobüs ile bu sayı 342’ye çıkacak. Böylelikle Büyükşehir Belediyesinin il genelinde toplu taşıma oranını yüzde 21,31’e yükseltmiş olacak. Geri kalan kısım ise yine Muğla Büyükşehir Belediyesi denetiminde olan Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) ile yapılıyor.