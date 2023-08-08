Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelinde 50 mahallede kadın mehteran ve bando takımı ile halk oyunları gösterisi sunacak. Gösteriler Aydın’ın 17 ilçesindeki mahallelerde Ağustos ve Eylül ayları boyunca gerçekleştirilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mahallelerde yaşayan tüm vatandaşları gösterilere izlemeye davet etti.

Gösteriler bu akşam Bozdoğan’ın Alamut Mahallesi ile Yenipazar’ın Donduran, Hamzabali ve Karacaören mahallelerinde gerçekleştirilecek. Yarın akşam ise gösteriler Söke’nin Doğanbey, Tuzburgazı ve Akçakonak mahallelerinde vatandaşlarla buluşacak.

Aydınlıları sanat ve sanatçılarla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Çerçioğlu, tüm vatandaşları gösterilere davet etti.