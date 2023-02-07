Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilçede kapanan 449 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilçede kapanan 449 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 156 araç ve 328 personel ile kardan kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile karla etkin mücadelesine aralık vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Akkışla ilçesinde 13, Bünyan’da 44, Develi’de 58, Felahiye’de 13, Hacılar’da 4, İncesu’da 8, Kocasinan’da 26, Özvatan’da 7, Pınarbaşı’da 117, Sarıoğlan’da 14, Sarız’da 50, Talas’ta 3, Tomarza’da 61 ve Yahyalı ilçesinde 31 mahalle yolu olmak üzere 3 bin 592 kilometrelik yol ağında toplam 449 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Ayrıca ekiplerin, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Pınarbaşı’da 15, Sarız’da 35 ve Yahyalı ilçesinde 4 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Açılan ve kapalı olan yollarda yoğun tipi devam ederken, açık yolların tekrar kapanma durumu ve don nedeniyle yollarda buzlanma riski bulunuyor.

Ekipler, gece, gündüz demeden ulaşımda kar yağışına bağlı yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.