Samsun Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 200 kilometrelik yol ağının 3 bin 487 kilometrelik bölümünü 3,5 yılda tamamladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 200 kilometrelik yol ağının 3 bin 487 kilometrelik bölümünü 3,5 yılda tamamladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi “Yol Medeniyettir” anlayışıyla 17 ilçede sorumluluk alanlarında bulunan mahalle yollarında kaliteyi ve konforu yükseltmeye devam ediyor. Kurduğu tesislerle temel malzeme ihtiyacını karşılayan ve ekipleriyle 7/24 sahada çalışan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, 5 bin 200 kilometrelik yol ağının 3 bin 487 kilometresini 3,5 yılda tamamladı. Arazi ve iklim koşullarını da dikkate alan Büyükşehir Belediyesi yol genişletme, zemin sağlamlaştırma işlemlerinin ardından beton, sıcak asfalt (BSK) ve sathi kaplama ile yolların kalitesini ve konforunu artırdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, “2024 yılına kadar yol sorunu olan mahalle kalmayacak” hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Tüm bu çalışmaları kendi imkan ve kabiliyetleri ile gerçekleştiren ekipler, 3,5 yılda 3 bin 487 kilometre yol yaptı. Yapılan çalışmalarda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, yol genişletme, zemin sağlamlaştırma işlemlerinin ardından beton, sıcak asfalt ve sathi kaplama ile yolların konforunu artırıyor.

“Sorumluluğumuz büyük”

Samsun’u her alanda kalkındırmak için yoğun bir gayret gösterdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, büyük bir sorumluluk hissettikleri yol çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini ve bu konuda yoğun bir çaba harcadıklarını ifade etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede 5 bin 200 kilometrelik devasa bir yol ağına sahip olduğunu hatırlatan Başkan Demir, tüm çalışmaları “Yol Medeniyettir” anlayışıyla sürdürdüklerini belirtti. Vatandaşlar ise çalışmalar karşısında duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yol çalışmalarının tamamını kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizen Demir, 4 beton santrali, 8 taş ocağı ve konkasör tesisleri kurarak maliyet konusunda da şehrin kaynaklarını verimli kullanma noktasında hassasiyetle hareket ettiklerini vurguladı.

“3,5 yılda 3 bin 487 kilometre yol yaptık”

946’sı kırsal olmak üzere 17 ilçedeki 1251 mahallede yol sorunu kalmayacağının sözünü verdiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çalışmalarımız iyi gidiyor, hedeflerimizin ilerisinde gidiyoruz. Yol çilesi çeken vatandaşlarımızın sorunlarını tek tek gideriyoruz. Onların duası ve mutluluğu bizim çalışma aşkımızı daha da artırıyor. 3,5 yılda 3 bin 487 kilometre yol yaptık. İlçelerimizin tamamında büyük bir yol yapım seferberliği başlattık. Bunu da özveriyle sürdürüyoruz. Şehrin her alanını ilmek ilmek işliyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla da Türkiye’ye örnek olacak bir belediyecilik yaptığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.