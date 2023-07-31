Muğla Büyükşehir Belediyesi İl genelinde sorumluluk alanı içindeki yollarda sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların daha modern ve güvenli yollarda seyahat etmesi için çalışmalarına devam ediyor.

205 km’lik yol 160 milyon TL’ye mal olacak

2023 yılı yatırım programı dâhilinde asfalt kaplama çalışmalarına başlayan ekipler, İl genelinde 40 Mahallede toplam 205 km’lik bir asfalt programı hazırladı. Yaklaşık 160 Milyon TL’ye malolacak olan çalışmalar çerçevesinde 10 İlçede çalışma yapılacak. Programda, Yatağan, Menteşe, Milas, Ortaca, Köyceğiz, Datça, Fethiye, Marmaris, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerindeki yollarda çalışmalara başlanırken toplamda 65 Km. yol çalışması tamamlandı.

40 mahallede gerçekleştirilen 205 km’lik yol çalışması çerçevesinde Milas Kapıkırı, Gölkaya, Karşıyaka, Ortaköy, Boğaziçi, Yatağan’ın Nebiköy, Kapubağ, Bağyaka, Kozağaç, Turgut, Katrancı, Kırıkköy, Seydikemer’in Hacıosmanlar, Yayla Gökben ve Fethiye’nin Gökben Karaağaç mahallelerinde yol çalışmaları tamamlandı.