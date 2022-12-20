Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı son toplantısı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Meclis 2022 yılında toplamda 845 gündem maddesini karara bağladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı son toplantısı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Meclis 2022 yılında toplamda 845 gündem maddesini karara bağladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2022 yılının son toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yaptı. Toplam 50 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantının ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2022 yılında da Denizli için hep birlikte gayret ettiklerini ve taş üstüne taş koyulması için çalıştıklarını ifade etti. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılında 22 birleşimde 812 gündem maddesini karara bağladığını, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Kurulu’nda ise toplam 6 birleşimde 33 madde görüşülerek karara bağlandığını söyledi.

“Yeni yıl güzellikler, sağlık ve mutluluk getirsin”

Başkan Zolan, “Şimdiden yeni yılımız hayırlı ve uğurlu olsun. Şahsınıza, şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa inşallah güzellikler, sağlık ve mutluluk getirsin. Acıları dindirsin, güzellikleri artırsın. İnşallah yeni yılda birlikte hem şehrimize hizmet etmeyi, hem de yaşamayı Allah’ım nasip etsin” dedi.