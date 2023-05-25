Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede hasta ve yatalak durumdaki vatandaşlara 2019 yılı Nisan ayından bu yana toplam 3 bin 204 adet tam donanımlı otomatik hasta yatağı yardımında bulundu.

Geçirdiği ameliyat sonrası ya da hastalığı nedeniyle evden çıkamayan, hareket kabiliyeti azalan ya da hiç olmayan, yatağa bağımlı vatandaşların konforunu arttırmak için tam donanımlı hasta yatağı desteği sağlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2019’un Nisan ayından bu yana 19 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara 3 bin 204 adet elektronik hasta yatağı yardımı gerçekleştirdi. Sosyal hizmet uzmanları tarafından vatandaşlardan gelen talepler titizlikle değerlendirip yapılan incelemenin ardından zor durumdaki ihtiyaç sahibi hastalara otomatik hasta yatağı desteğinde bulunuldu. Vatandaşın evine götürülen yatakların kurulumu yapıldıktan sonra kullanımı da anlatılıyor. Hastaların ve ona bakan kişilerin hayatının bir nebze de olsa kolaylaşmasına katkı sağlanıyor.

Hastanın konforu artıyor

Hastane tipi tam donanımlı ve kumandalı yatakların çift motoru sayesinde hem sırt hem de ayak kısmı hareket ettirilebiliyor. Ergonomik yapısıyla, yattığı süre boyunca hastanın konforunu sağlayan hasta yatakları, hasta yakını için de kolaylık sunuyor. Hasta yakınları sayesinde hastaların yemek yeme, dinlenme gibi ihtiyaçları daha rahat ve konforlu bir şekilde karşılanabiliyor.