Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 21 Temmuz’da 5 farklı noktada başlattığı Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri çerçevesinde bin 500 öğrenciye ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi. Hizmetten faydalanan vatandaşlar, gençlerin hayatında önemli bir karar olan tercih sürecindeki destekten dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 21 Temmuz’da 5 farklı noktada başlattığı Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri çerçevesinde bin 500 öğrenciye ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi. Hizmetten faydalanan vatandaşlar, gençlerin hayatında önemli bir karar olan tercih sürecindeki destekten dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘öğrenci ve genç dostu’ hizmet anlayışıyla 21 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri yoğun ilgi gördü ve tercih süresi boyunca KAYMEK uzmanları tarafından bin 500 kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu.

Büyükşehir’in mesleki kurs ve eğitimlerde öncü kuruluşu KAYMEK, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda sınavlara hazırlanan öğrencilere sunduğu ücretsiz kursların yanı sıra tercih sürecinde de öğrencileri yalnız bırakmadı.

KAYMEK, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi birimi ile üniversite tercih sürecinin başlamasıyla Kayseri Kalesi, KAYMEK İhtisas Merkezi, KAYMEK Danişment Gazi, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ve KAYMEK Ziya Gökalp tesislerinde öğrencilere talepleri doğrultusunda üniversite tanıtımı ve tercih rehberliği hizmeti başlatmıştı. 5 farklı noktada 21 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri çerçevesinde, KAYMEK uzmanları aracılığı ile bin 500 kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi.

Üniversite hayali kuran öğrencilerin heyecan dolu süreçte doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak amacıyla sunulan hizmet, öğrenci ve ailelerinden tam not alırken vatandaşlar, gençlerin hayatında önemli bir karar olan tercih sürecindeki destekten dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.