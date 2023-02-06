Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede kapanan 110 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Ayrıca kent merkezinde Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede kapanan 110 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Ayrıca kent merkezinde Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 156 araç ve 328 personel ile kardan kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile karla etkin mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, kar yağışının toplumun günlük yaşantısına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadele ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla ilçesinde 6, Bünyan’da 19, Develi’de 16, Felahiye’de 3, Kocasinan’da 11, Pınarbaşı’da 25, Sarıoğlan’da 5, Tomarza’da 15 ve Yahyalı ilçesinde 10 mahalle yolu olmak üzere 880 kilometrelik yol ağında toplam 110 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ayrıca ekiplerin, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Develi ilçesinde 10, Kocasinan’da 2, Özvatan’da 2, Pınarbaşı’da 60, Sarıoğlan’da 2, Sarız’da 36, Talas’ta 3, Tomarza’da 20 ve Yahyalı ilçesinde 6 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Ve Park Bahçeler Ekipleri de merkezde kar temizleme çalışmaları yapıyor

Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalarını fedakârca devam ettiriyor. Ekipler, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, gece, gündüz demeden ulaşımda kar yağışına bağlı yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.