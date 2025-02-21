Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından, 108 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açarak, kırsalda kapalı mahalle yolu bırakmadı. Sarız ilçesinde halen etkili olan tipi nedeniyle karın boyu zaman zaman 1 metreye ulaşırken, ilçelerdeki mahalle yollarında yol genişletme ve temizleme çalışmaları sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği kırsal mahallelerde, kar yağışı nedeniyle kapalı yol kalmaması ve ulaşımın aksamaması için büyük bir gayret ile görevlerine çift vardiyalı devam ediyor.

Hem merkezde hem de kırsal mahallelerde kapalı yol kalmaması için tüm ekipler 7/24 teyakkuz halinde çalışırken, 20 Şubat saat 17.00 ile 21 Şubat saat 10.00 arasında kırsal alanlarda yoğun bir şekilde karla mücadele gerçekleştirildi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollarda yol açma çalışmalarına devam ederken, Bünyan ilçesinde 7 mahalle yolu, Pınarbaşı’da 54, Sarıoğlan’da 2, Sarız’da 25, Talas’ta 4, Tomarza’da 10 ve Yahyalı’da 6 olmak üzere 108 mahallenin 840 kilometrelik yolu ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, yoğun çalışması sonucu ilçelerdeki kırsal mahalle yollarında kapalı yol kalmadı.

Sarız ilçesinde halen etkili olan tipi nedeniyle karın boyu zaman zaman 1 metreye ulaşırken, ilçelerdeki kırsal mahalle yollarında yol genişletme ve temizleme çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.