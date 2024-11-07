Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye 100 Yaş Evi Mozalikya Türk Sanat Müziği Korosu, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nde, 4 Kasım 2024 tarihinde “ATA’ya Saygı Konseri” düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86.yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi Ata’ya Saygı konseri düzenledi. Atatürk’ün sevdiği şarkılar Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye 100 Yaş Evi Mozalikya Türk Sanat Müziği Korosu tarafından seslendirildi. Fethiye 100 Yaş Evi’nin 50 aktif üyesinin sahne aldığı konserin sunumunu Gülseren Pars, koro şefliğini Atila Büyükabalı yaptı. Ata’ya Saygı konseri vatandaşlar tarafından çok beğenildi ve Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi’ni dolduran sanatseverler müzik dolu bir akşam yaşadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 Yaş Evleri ile 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamayı amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk olarak 2018 yılında Menteşe ilçesinde hayata geçirilen daha sonra Fethiye’de açılan 100 Yaş Evi şimdi Dalaman ve Kavaklıdere ilçelerinde açılarak Muğla genelinde yaygınlaştırılacak.

Başkan Aras; “100 Yaş Evi üyelerimiz Muğlamızın kültür ve sanat hayatına renk katmaya devam edecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşların sosyal hayata aktif katılmalarını sağlayan 100 Yaş Evleri’nin Muğla’nın sanatına da büyük katkı sağladığını belirtti ve Ulu Önder Atatürk’ü 100 Yaş Evi üyelerinin hazırladığı “Ata’ya Saygı” konseri ile özlemle andıklarını belirtti.

Başkan Aras; “100 Yaş Evlerimiz hemşehrilerimizi bir araya getirmeye, emekli olduktan sonra evlerinden çıkarmaya, çeşitli aktivitelerle ilgilenmelerini, sosyalleşmelerini sağlamaya devam ediyor. Fethiye 100 Yaş Evi üyelerimiz bir araya gelerek Ulu Önder Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86.yılında “Ata’ya Saygı” konseri düzenlediler ve Ata’mızı onun sevdiği şarkılarla özlemle andılar. 100 Yaş Evi üyelerimiz Muğlamızın kültür ve sanat hayatına renk katmaya, birlikte güzel projeler yapmaya devam edecekler”