Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 ilçede kapanan 185 mahalle yolunu da ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 ilçede kapanan 185 mahalle yolunu da ulaşıma açtı.

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 156 araç ve 328 personel ile kardan kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile karla etkin mücadelesine gece, gündüz demeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla ilçesinde 7, Bünyan’da 27, Develi’de 25, Özvatan’da 4, Pınarbaşı’da 60, Sarıoğlan’da 7, Sarız’da 20, Talas’ta 4, Tomarza’da 25 ve Yahyalı ilçesinde 6 mahalle yolu olmak üzere bin 480 kilometrelik yol ağında toplam 185 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Ayrıca ekiplerin, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Pınarbaşı’da 30, Sarız’da 35, Tomarza’da 15 ve Yahyalı ilçesinde 3 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Açılan ve kapalı olan yollarda yoğun tipi devam ederken, açık yolların tekrar kapanma durumu ve don nedeniyle yollarda buzlanma riski bulunuyor. Öte yandan bu yıl içerisinde bugüne kadar kar mücadelesi yapılan 11 bin 448 kilometrelik yol ağında bin 431 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

FEN İŞLERİ VE PARK BAHÇELER EKİPLERİ DE MERKEZDE GÖREVİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalarını fedakârca sürdürüyor. Ekipler, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, gece, gündüz demeden ulaşımda kar yağışına bağlı yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.