Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘Öğrenci Dostu’, ‘Genç Dostu’ hizmet anlayışıyla Kayseri’ye ilk defa gelen ve üniversiteye yeni başlayan gençler başta olmak üzere, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Otogar ve Havaalanı noktalarında kurulan stantlarda 10 bin gence hoş geldiniz diyerek onların yanında olduğunu gösterdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘Öğrenci Dostu’, ‘Genç Dostu’ hizmet anlayışıyla Kayseri’ye ilk defa gelen ve üniversiteye yeni başlayan gençler başta olmak üzere, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Otogar ve Havaalanı noktalarında kurulan stantlarda 10 bin gence hoş geldiniz diyerek onların yanında olduğunu gösterdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Basın Yayın Daire Başkanlığına bağlı Alo 153 İletişim Merkezi, Beyaz Masa birimleri ve KAYMEK A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., Ulaşım A.Ş., KAYTUR A.Ş. iştirakleri ile üç farklı noktada Kayseri’ye üniversite öğrenimi için gelen öğrencileri karşıladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖRNEK UYGULAMA

Öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi’nin Akıllı Şehir uygulaması bilgilendirmeleri ile tüm iştirakler tarafından sunulan ücretsiz hizmetler ve indirimlerin yer aldığı broşürler verildi. Bu örnek olacak uygulamada, öğrenim görmek için Kayseri’ye gelen gençlere belediyeye bağlı hizmet birimlerinde kendilerine sağlanmış ayrıcalıkları tanıtarak, gençlerin bu ayrıcalıklardan faydalanmaları adına yönlendirmeler yapıldı. Öğrenciler hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti. Öğrenci dostu hizmet anlayışıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılına damga vuracak hizmetleri hayata geçiren Başkan Büyükkılıç, üniversite öğrencilerine yönelik hizmetlerini sürdürmeye devam edecek. Bu çerçevede üniversiteye yeni başlayan öğrencilere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilirken, öğrencilerin talep ve önerileri de kayıt altına alınarak anında Büyükşehir’in ilgili birimlerine iletildi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri Havalimanı ve Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne kurulan stantlarla Kayseri’ye gelen öğrencileri kucaklayan Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için tüm imkânlarını seferber ediyor.

10 bin öğrenciye bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti verilen, 19 Eylül’de başlayan ‘hoş geldiniz’ stantları ile yapılan uygulama 10 Ekim tarihinde sona erdi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ İLE BÜYÜKŞEHİR ÖĞRENCİLERİN YANINDA

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetlerini etkin ve hızlı bir şekilde Kayserililere ulaştırmaya devam ederken, ‘genç dostu’ hizmet anlayışıyla öğrencilere yönelik faaliyetlere ve desteklere özel önem vermeyi sürdürüyor. Öğrenci başı 4 bin TL olmak üzere ihtiyaç sahibi 10 bin öğrenciye toplam 40 milyon TL’lik eğitim desteği verecek olan Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz çamaşır yıkama ve çorba hizmeti, yeme-içme ile spor tesislerinden yüzde 25 indirim, su faturasında yüzde 50 indirim gibi pek çok desteği de öğrencilerin hizmetine sunmaya devam ediyor.