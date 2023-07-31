Büyükorhan ilçesinin Armutcuk Mahallesinde her yıl geleneksel olarak yapılan Osman Dede anma günü, bu yılda yoğun katılımla gerçekleşti.

Armutcuk Mahallesi Osman Dede Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen anmaya, vatandaşlar günün erken saatlerinden itibaren geldi. Kur’an-ı Kerim okunup duaların edildiği anmada, köy hayrı için vatandaşların katkısıyla alınan hediyeler açık arttırma ve çekilişlerle sahiplerini buldu.

Yoğun bir ilginin gösterildiği Osman Dede köy hayrında minik çocuklar adeta bayram havası yaşadı. Yarışmalarında düzenlendiği etkinlikte çuvalda yarış ve kaşıkta yumurta taşıma yarışları yapılırken minikler ödüllendirildi.