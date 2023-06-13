Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Büyükorhan ve Harmancık Meslek Yüksekokulu’ndan 2022-2023 döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, gerçekleştirilen törenle belgelerini aldı.

BUÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Büyükorhan MYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Ovalıoğlu, Harmancık MYO Müdürü Prof. Dr. Ercan Şimşek, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve veliler katıldı.

Organizasyonun açılış kısmında bir konuşma yapan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, üniversite olarak her kademede en nitelikli eğitimin verilmesi için çalıştıklarını söyledi. Büyükorhan ve Harmancık meslek yüksekokullarında eğitim alan öğrencilerin hem kendilerine hem de bölge halkına önemli katkılar sağladıklarına işaret eden Doğangün; “Öğrencilerimiz kaliteli bir eğitim sürecini geride bıraktılar. Ciddi bir emek sarf edildi. Nihayetinde de kıymetli öğrencilerimiz mezun olmaya hak kazandı. Bu başarıda emeği bulunan akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizin ailelerini de gönülden tebrik ediyorum. Her birine yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

MYO müdürlerinden öğrencilere tebrik

Törende konuşan Büyükorhan MYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Ovalıoğlu ile Harmancık MYO Müdürü Prof. Dr. Ercan Şimşek de öğrencileri tebrik ederek, mezuniyet sonrası için her birine ayrı ayrı başarı temennisinde bulundu. Kısa birer konuşma yapan dönem birincisi öğrencilere anı belgeleri ve plaketleri takdim edildi.

Tören, mezun olmaya hak kazanan tüm öğrencilerin anı belgelerini almaları ve hep birlikte kep atmaları ile sona erdi.