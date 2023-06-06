Batman’ın Sason ilçesinde tarihi mesire alanda bir araya gelen ortaokul öğrencileri, duyarlılık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenledi.

Sason İstiklal Ortaokulu öğrencileri, okul idaresi ve öğretmenleriyle birlikte tarihi çınar ağaçları ve Sevek çeşmesinin bulunduğu mesire alanında bir araya geldi. Yaklaşık 50 öğrenci, ellerine eldiven takarak çöpleri toplayıp poşetlere doldurdu.

Çöp toplama etkinliğine katılan Sason Kaymakamı Murat Mete, temiz çevrede yaşamanın önemine vurgu yaparak, öğrencilerin çevreye duyarlılığı artırmak münasebetiyle yaptığı bu etkinliğin duyarlılık oluşturduğunu ifade ederek, toplumun tüm kesimlerinde çevre temizliğine ve temiz çevreye duyarlılık gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Çevre temizliğine daha çok duyarlı bir nesil yetişmesi için çalıştıklarını ifade eden İstiklal Okulu Müdür Yardımcısı Mazlum Açış’da konuşmasında, öğrencilerin duyarlılık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlediğini belirtti.