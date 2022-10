Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde Mersin Emekli Evi’ne üye yaş almış vatandaşları Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun konserinde buluşturdu. Yaş almış vatandaşlar, ikramların yapıldığı etkinlikte şarkılar eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.

Yaş almış vatandaşlar için Mersin’de gözde bir mekan haline gelen Emekli Evi’nde düzenlenen konserde birbirinden güzel şarkılar söylendi, vatandaşlar keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım da katıldı.

Etkinlik öncesinde kısa bir açılış konuşması yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, yaş almış vatandaşların gününü kutlayarak, “Kentimizin hafızasını, değerlerini oluşturan kıymetli üyelerimiz, sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Başkanımız ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ dolayısıyla düzenlenen bu etkinlikte, selamlarını iletmemi istedi. Buraya bakış açım şu; kendim buranın üyesi olduğum zaman, gerek buranın iç düzenlemesinde gerekse burada yapılacak etkinliklerde nasıl mutlu olacaksam, nasıl keyifli vakit geçireceksem, nasıl bu kentin değerlerinin gerçek değerini bulacağı konuma getireceksem öyle çalışmalıyız diye düşünüyorum. Bu kapsamda kafamızda, içimizde, hayalimizde birçok etkinlik var. Bugün sizleri burada bir arada görmek, sizlerle birlikte olmak beni çok çok mutlu etti. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız” dedi.

Yaş almış vatandaşların gönül birliği yaptığı Mersin Emekli Evi’nin Sorumlusu Gülşah Arslan da, “Yaş almışlar günü vesilesiyle, sizlerle güzel bir müzik ziyafeti çekelim dedik. Sizlerle birlikte aktif yaşamın gerektirdiği gibi, yaşamımıza bir nebze olsun kaliteli zaman eklemek için burada güzel bir aile olduk. Bu güzel aileyle birlikte daha nice etkinlikler yapacağız. Ama her zaman söylediğim gibi, bu etkinlikler sizlerle anlamlı, sizlerle var. Destekleriniz ve varlığınız, bizler için çok kıymetli. O yüzden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlikte doyasıya eğlenen yaş almış vatandaşlar da duygularını ifade etti. Emekli Öğretmen Türkan Ceylan, “Buradaki etkinliklere geldim, üye oldum, katılıyorum ve çok mutluyum. Bu etkinliklerin devamının olması çok güzel. Toplumsal hayatta, sosyal hayatta insanların ihtiyaç duyduğu çok güzel bir etkinlik. Bütün illerde, ilçelerde yapılmasını umuyorum. İnsanlık adına da ayrıca çok onur verici bir davranış” dedi.

Mersin Emekli Evi’nin 1’inci üyesi İbrahim Tekin de keyifli konserde arkadaşlarıyla bir aradaydı. Tekin, “Emekli Evi’nin açılışından bu yana memnunuz. Önceleri çeşitli etkinliklerimiz vardı. Silifke’ye doğru deniz aşırı giderdik, yaylalara giderdik. Pandemi dolayısıyla azaldı, ama etkinlikler yine de devam ediyor. Pastalar veriliyor, çaylar, kahveler içiliyor, sohbetler ediyoruz, bulmaca çözüyoruz. Ben bu yaştan sonra burada İngilizceyi de öğrendim. Bu gibi etkinliklerin devamını isteriz” dedi.

Çok güzel vakit geçirdiklerini söyleyen Aliye Ekmekçi ise, “Çok güzel geçiyor her şey. Hüzün de var, neşe de var, hepsi çok güzel. Böyle bir yere gelebiliyoruz. Olmasa nereye gideceğiz? Müzik her yerde dinlenir, ama böyle bir yerde daha bir güzel oluyor. Her şeyden önce bizim düşünülmemiz güzel oluyor” sözleriyle duygularını dile getirdi.