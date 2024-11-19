"Büyüklerimize Vefa Zamanı" projesi kapsamında Aile Eğitim Programı (AEP) eğitim seminerleri devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen "Büyüklerimize Vefa Zamanı" projesi eğitim seminerleri sürdürülüyor.

Hafta boyunca devam edecek olan ve toplamda 7 oturumda gerçekleştirilecek eğitim seminerleri ile yaşlıların onurlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamak adına toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak hedefleniyor.