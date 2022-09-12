Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ‘Büyüklere KidZania’ bu yıl 6’ncı kez gerçekleşiyor. 21 Eylül Çarşamba akşamı KidZania İstanbul kapılarını büyüklere açacak.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ‘Büyüklere KidZania’ bu yıl 6’ncı kez gerçekleşiyor. 21 Eylül Çarşamba akşamı KidZania İstanbul kapılarını büyüklere açacak.

Çocuklar Ülkesi KidZania’da bir gelenek haline gelen ve Türkiye’de ilk olarak 2016 yılında düzenlenen ‘Büyüklere KidZania’ 6’ncı kez büyükleri ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 21 Eylül Çarşamba akşamı gerçekleşecek olan etkinliğe katılan misafirler; pilot, itfaiye, doktor, polis gibi hayallerindeki pek çok mesleği deneyimleyecek. Böylece bir geceliğine yeniden çocuk olma şansı bulacaklar.

Yapılan açıklamaya göre, Çocuklar Ülkesi’nde sosyal sorumluluk anlayışına sahip Türkiye’nin başarılı markalarından oluşan iş ortakları; çocuk olmanın keyfine varacak yetişkinler için çeşitli sürprizler hazırlıyor. Çocukların beceri ve ilgi alanlarına göre 67 farklı aktivite alanı ve 120’den fazla rolü deneyimleme imkanı bulduğu Çocuklar Ülkesi’nin, çocuklardan ödünç alarak hazırladığı Büyüklere Kidzania için biletler kidzaniabilet.com/urun/kidzaniada-eglence-sirasi-buyuklerde/ üzerinden alınabiliyor.