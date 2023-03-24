Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakini deneyimli vatandaşlar, 8-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası etkinliğinde İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi bünyesindeki çocuklar ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi her yaştan kent sakini için sosyal etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. 8-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte de Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakini yaşlı vatandaşlar, İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi bünyesindeki çocuklar ile keyifli bir gün geçirdi.

Kreşte eğitim alan çocuklarla yaşlı vatandaşların buluştuğu etkinlikte müzik eşliğinde oyun oynandı, bol bol sohbet edildi. Oluşturulan fotoğraf çekim alanında da büyükler ve küçükler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kutu oyunlarının da oynandığı ve herkesin mutlu olduğu etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakini deneyimli vatandaşlar hem çocuklara hem de Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de Metin Özöğüt Yaşam Merkezi ve İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nin aynı bina içinde yer almasının, farklı nesilleri bir araya getiren anlamlı bir çalışma olduğunu kaydetti. Yetkililer yaşça büyük vatandaşlar ile çocukların ortak yaşam alanlarını paylaşmasının her iki grupta da memnuniyet oluşturduğunu, özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklerin de süreceğini belirtti.