Ankara’da düzenlenen Büyükler Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası’nın üçüncü günü tamamlandı.
Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen Büyükler Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Şampiyonanın üçüncü günü yapılan müsabakalarla sona erdi.
Büyükler Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası’nda sonuçlar şöyle:
65 kg
1 - Cabbar Taner Duyum (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
2 - Cavit Acar (Ankara Keçiören)
3 - Fatih Önalan (Kahramanmaraş Güreş İhtisas)
3 - Abdullah Toprak (Ankara ASKİ)
79 kg
1 - Okan Tahtacı (Sivas Belediyesi)
2 - İbrahim Metehan Yaprak (Ankara ASKİ)
3 - Ramazan Sarı (Ankara ASKİ)
3 - Muhammed Akdeniz (Ankara Keçiören)
92 kg
1 - Feyzullah Aktürk (Ankara Keçiören Spor Kulübü)
2 - Samet Özarslan (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
3 - Hasan Emin Gürbüz (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
3 - Harun Kılıç (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
125 kg
1 - Hakan Büyükçıngıl (Ankara ASKİ)
2 - Adil Mısırcı (Ankara Keçiören)
3 - Efe Anıl Al (Ankara TEDAŞ)
3 - Fatih Yaşarlı (Ankara İLBANK)