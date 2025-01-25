Ankara’da düzenlenen Büyükler Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası’nın ikinci günü sona erdi.

Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen Büyükler Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Final müsabakalarının ardından 61 kilogram ve 74 kilogramda dereceye giren sporcular belli oldu.

Sporculardan Mevlüt Özdemir 74 kilogramda üçüncü olurken, Murat Doğan ise mağlup oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından salona, "Asrın Felaketi’nde hayatını kaybeden güreşçi kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz” pankartı asılırken, güreşçi Mevlüt Özdemir, “Onlar için güreşiyoruz" dedi.

Büyükler Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası’nda sonuçlar şöyle:

61 kg

1 - Emrah Ormanoğlu (Ankara ASKİ)

2 - Recep Topal (Ankara İLBANK)

3 - Sedat Özdemir (Ankara Ferdi)

3 - Nebi Uzun (Ankara Keçiören)

74 kg

1 - Fazlı Eryılmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

2 - Soner Demirtaş (Ankara ASKİ)

3 - Mevlüt Özdemir (Ankara Keçiören)

3 - Hüseyin Bakır (Çorum Belediyesi)