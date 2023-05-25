Bursa’nın Keles ilçesinde Uludağ’ın eteklerindeki mesire alanları duyarsız piknikçiler tarafından adeta çöplüğe çevrildi. Günübirlikçilerin talan ettiği alanları lise talebeleri eski haline döndürebilmek için bir gün boyunca ter döktü.

Bir çok çöp ve atık malzemeyi doğa bırakıp gidenlerin kirlettiği doğayı, temizleyen gençler topladıkları çuval çuval atık malzemeyi geri dönüşüme kazandırmak için belediye ekiplerine teslim etti. Çevreci öğrenciler hem hocalarından hem de doğaseverlerden tam not aldı.

Bursa Barış Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Barış İyilik Kulübüne katılan 45 öğrenci, doğayı temizlemek için, öğretmenleri ile kolları sıvadı. Proje dâhilinde öğrenciler öğretmenleri Ahmet Günaydın ve Semra Gökalp refakatinde Keles’te Uludağ’ın güney yamaçlarında bulunan mesire alanının çevre temizliğini yaptı. Saat 8.30’da başlayan çevre temizliği akşam hava kararıncaya kadar devam etti. Günün sonunda çuval çuval çöp toplanarak mesire alanı dışına taşındı.

Projenin sayesinde vatandaşlara daha steril ve temiz bir alan bırakan öğrenciler, büyüklerin bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi.

Geri dönüşüme kazandırılmak için toplanan malzemeler Osmangazi Belediyesi’ne bağlı geri dönüşüm ekiplerine teslim edildi. Öğrencilerin örnek davranışı ise doğaseverlerden tam not almayı başardı.