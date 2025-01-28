Ankara’da düzenlenen Büyükler Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi.

Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen Büyükler Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda son gün müsabakaları tamamlandı ve kupalar sahiplerini buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 143 puanla birinci olurken, Beşiktaş 141 puanla ikinci, Yalova Termal Spor Kulübü ise 121 puanla üçüncü sırada yerini aldı.

Büyükler Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Selvi İlyasoğlu en centilmen sporcu seçilirken, en teknik sporcu Nesrin Baş, en centilmen antrenör ise Bekir Çağlar olarak seçildi.

Büyükler Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda sonuçlar şöyle:

50 Kilogram

1 - Zehra Demirhan (Ankara ASKİ)

2 - Büşra Koç (Samsun Yakakent)

3 - Cansu Özdemir (Trabzon BB)

3 - Aynur Ege (Tekirdağ Çorlu Belediyesi)

53 Kilogram

1 - Zeynep Yetgil (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

2 - Şeyma Kızmaz (MKE Ankaragücü)

3 - Sahra Karakaya (Yalova Tersane Spor)

3 - Aysun Erge (Ankara Büyükşehir Belediyesi)

55 Kilogram

1 - Tuba Demir (Yalova Termal Spor)

2 - Esra Pul (Beşiktaş)

3 - Edanur Beytüt (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3 - Melda Dernekçi (Edirne Belediyesi)

57 Kilogram

1- Elvira Süleyman (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

2 - Gülsüm Bilgöl (Beşiktaş)

3 - Emine Çakmak (Yalova Termal Spor)

4 - Eda Tekin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

59 Kilogram

1 - Bediha Gün (Ankara ASKİ)

2 - Ebru Dağbaşı (Beşiktaş)

3 - Sevim Akbaş (Ferdi Trabzon)

3 - Özlem Gürsoy (Erzincan İl Özel İdaresi)

62 Kilogram

1 - Selvi İlyasoğlu (Beşiktaş)

2 - Rabia Melisa Bayır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3 - Cansu Aksoy (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3 - Songül Aydemir (Erzincan İl Özel İdare)

65 Kilogram

1 - Beyza Nur Akkuş (Trabzon BB)

2 - Kadriye Koçak (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3 - Derya Nur Karaduman (Yalova Termal Spor)

3 - Aslı Demir (Ankara Büyükşehir Belediyespor)

68 Kilogram

1 - Elif Şevval Kurt (Trabzon BB)

2 - Ayşe Gül Sever (İstanbul BB)

3 - Edanur Kanca (Yalova Termal Spor)

3 - Tuğba Aktaş (Erzincan İl Özel İdare)

72 Kilogram

1 - Nesrin Baş (Beşiktaş)

2 - Hatice Nur Sarı (MKE Ankaragücü)

3 - Nazar Bektaş (Yalova Termal Spor)

3 - Seda Başgöl (MKE Ankaragücü)

76 Kilogram

1 - Elmira Yasin (Erzincan İl Özel İdare)

2 - Melisa Sarıtaş (Yalova Termal)

3 - Merve Pul (Beşiktaş)

3 - Mehtap Gültekin (Trabzon BB)