Ankara’da düzenlenen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nın ikinci günü sona erdi.

Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda organize edilen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Final müsabakalarının ardından 55 kg, 63 kg, 72 kg, 82 kg, 97 kg ve 130 kg kategorilerinde dereceye giren sporcular belli oldu.

Güreş camiasından birlik mesajı

Bolu Kartalkaya’daki otelde çıkan yangınından dolayı şampiyona, açılış töreni yapılmadan başladı. Türk güreş ailesi, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangın ve Sivas Yıldız Dağı’ndaki otelde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşları anarak şampiyonanın ilk gününe sade bir başlangıç yaptı. Bu kapsamda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Türk güreşi, böylesi zor bir dönemde dayanışma ve birlikteliğin gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda sonuçları şöyle:

55 kg

1 - Emre Mutlu (Kayseri Şeker)

2 - Muhammed Emin Çakır (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

3 - Ömer Faruk Tok (Ankara TEİAŞ)

3 - Şervan Çınar (Ankara ASKİ)

63 kg

1 - Kerem Kamal (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

2 - Veysel Sarıyurt (Ankara TEİAŞ)

3 - Enes Başar (Ankara ASKİ)

3 - Hakan Kızılarslan (Kayseri Şeker)

72 kg

1 - Mehmet Mustafa Şahin (Ankara TEİAŞ)

2 - İbrahim Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

3 - Muhammet Ali Göçmen (Ankara ASKİ)

3 - Cengiz Arslan (Ankara ASKİ)

82 kg

1 - Emrah Kuş (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

2 - Abdulsamet Başar (Sakarya Büyükşehir Belediyesi)

3 - Hasan Berk Kılınç (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

3 - Ömer Can Doğan (Ankara ASKİ)

97 kg

1 - Beytullah Kayışdağ (Ankara ASKİ)

2 - Mustafa Olgun (Ankara TEİAŞ)

3 - Abdulkadir Çebi (Kayseri Şeker)

3 - Doğan Yılmaz (Ankara ASKİ)

130 kg

1 - Hamza Bakır (Ankara ASKİ)

2 - Fatih Bozkurt (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3 - Ali Nail Arslan (Kayseri Şeker)

3 - Burak Çakırca (Konya Büyükşehir Belediyesi)