Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile kent merkezindeki tarih ve turizm noktalarında incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile kent merkezindeki tarih ve turizm noktalarında incelemelerde bulundu.

Şehir merkezindeki tarihi ve turistik mekânları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç’a Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, daire başkanları ve turizm işletmeleri temsilcileri eşlik etti. Turizm gezisi çerçevesinde Başkan Büyükkılıç ile beraberindeki heyet, kent merkezindeki tarihi ve turizm değeri taşıyan yapıları ziyaret ederken, bir dönem Kayserili tüccarlar tarafından ticarethane olarak kullanılan Hatuniye Medresesi’ni inceleyerek, tarihi medrese içerisinde, yapılar için oluşturulan projeleri inceledi. Turizm gezisinde Başkan Büyükkılıç ile beraberindeki heyetin bir başka durağı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesindeki Raşit Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi oldu. Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Raşit Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan ‘Muhtasaru’l Oklidis ve Muhtasaru’l Miscitî’ eserlerinin tek cilt halinde toplandığı tarihin bilinen el yazması ilk geometri kitabını incelediler. Ayrıca Büyükkılıç, Vali Çiçek ve Özhaseki ile birlikte kütüphane içerisindeki birbirinden değerli yazma eserleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç gezi çerçevesinde, beraberindeki heyet ile birlikte Tarihî Kayseri Mahallesinde incelemelerde bulunarak, yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Öte yandan Melik Mehmet Gazi Türbesi’ni de ziyaret eden Büyükkılıç, gezi esnasında vatandaşlarla ve öğrencilerle kucaklaşarak onlarla sohbet etti, vatandaşların taleplerini dinledi.