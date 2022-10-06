Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, insanlara örnek olan ve hadis-i şerifinde ‘güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim’ şeklinde buyuran Hz. Muhammed’e (SAV) layık birer insan olma temennisinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, insanlara örnek olan ve hadis-i şerifinde ‘güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim’ şeklinde buyuran Hz. Muhammed’e (SAV) layık birer insan olma temennisinde bulundu.

Son peygamber Hz. Muhammed’in (SAV) insanlığa yol gösterici olarak gönderildiği tarihi ifade eden Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Büyükkılıç, tüm örnek davranışları temsil eden, merhamet timsali, insan ve canlı sevgisi ile dolu, hoşgörü sembolü Hz. Muhammed’i sevgi ve hürmet ile yâd ettiğini ifade etti. Büyükkılıç, Mevlid Kandili mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Mevlid Kandili olarak idrak ettiğimiz, dünyamızı aydınlatan mesajı ve örnek davranışları ile merhamet timsali, insan ve canlı sevgisi ile dolu, hoşgörü sembolü Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (SAV), muhabbetle, hürmetle yâd ediyor, Cenab-ı Allah’tan son nebiyi Makamı Mahmud’a ulaştırmasını niyaz ediyorum. Örnek şahsiyeti ve risaleti ile bugün belki de en çok ihtiyaç duyulan insanlık örneğini bize sunan Hz. Muhammed’i (SAV) büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, kadından erkeğe tüm insanlık kendisine örnek almalıdır, rehber edinmelidir. İnsanlara örnek olan ve hadis-i şerifinde ‘güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim’ şeklinde buyuran Hz. Muhammed’e (SAV) layık birer insan olabilmeyi temenni ediyorum. Peygamber Efendimiz, diri diri toprağa gömülen kız çocukları için her türlü ahlaksızlık ve adetlerin yer aldığı cahiliye devrinde, o topraklara adeta bir güneş gibi doğan, tüm kötülükleri ayaklarının altına aldığını ifade ederek, bir eline güneşi, diğer eline ayı dahi verseler davasından dönmeyeceğini söyleyen bir peygamberdir. Bu âli şahsiyet ve duruş ile tertemiz bir toplum inşa etmiştir. Bugün de hala şahsiyetini örnek alan toplumların arındığı, geliştiği bir risalet mirası ile gönlümüzde taht kuran sevgili peygamberimizin doğum gününü tebrik ediyor, ilelebet toplumda ve gönüllerde varlığını sürdürmesini temenni ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç, mesajında başta Kayserililer olmak üzere, tüm İslam Âleminin Mevlid Kandilini kutladı.