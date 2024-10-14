Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çeşitli medeniyetlerin önemli miraslarından biri olan ve inanç turizmine katkı sağlayacak İncesu Kent Müzesi yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadim kentin eşsiz tarih ve kültürel mirasına sahip çıkma ve geleceğe taşıma noktasında büyük bir hassasiyet göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, restorasyon çalışmaları süren 1838 yılında yapılarak günümüze ulaşan ve İncesu Kent Müzesi’ne dönüştürülecek olan Aziz Eusthatios Rum Kilisesi’nde incelemelerde bulunarak, restorasyon ekibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “İncesu’daki tarihi dokuyu içeren bir dini mekândayız. Metruk bir görüntü arz ederken harabeye dönmüş olan bu yapıyı ortaya çıkartmak amacıyla restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah burayı İncesu’muzun değerlerini yansıtacak olan kent müzesine dönüştürme yönünde gayretlerimiz söz konusu olacak” diye konuştu.

“Yeni Bir Destinasyon Oluşacak”

Başkan Büyükkılıç, İncesu Kent Müzesi’nin yeni bir destinasyon olacağını kaydederek, “Çevresinde gereken düzenlemeyi yapmak suretiyle mistik bir ortam oluşturan, kentimizi tanıtacak olan eserlerin de buluşacağı bu mekan, inanıyorum ki yeni bir destinasyon oluşacak” dedi.

Örenşehir’de gün yüzüne çıkarılan mozaik yapıya da değinen Büyükkılıç, “Bir taraftan Örenşehir bölgesinde 200’lü 300’lü yıllara ait olan, bütün halinde orijinal mozaikleri içeren yapıyı insanlığın bilgisine sunmak amacıyla Kültür Bakanlığımızla iş birliği halinde hayata geçiriyoruz. Diğer taraftan İncesu Belediye Başkanımız günün şartlarına uygun yeni yapılan çalışmalar ile de buradaki insanların da sosyalleşmesine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, İncesu ilçesinin tüm değerlerini tanıtma gayretlerinin sürdüğünü dile getirerek, şunları söyledi:

“İncesu, organize sanayisiyle, kültürel çalışmalarıyla, üzümüyle, pekmeziyle kendine özgü ürünleriyle, gönül insanlarıyla gönüllerde yer etmeye devam ediyor. Sanayinin de önemli bir merkezi olma yolunda gayretini sürdürüyor. Aynı zamanda bu bölgede GES ve RES projeleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hem kendine özgü yapmış olduğu hem de diğer yatırımcıların da yapmış olduğu çalışmalar var. Yine en önemlisi Hacılar ile İncesu arasındaki Hürmetçi Sazlığı diye bilinen bölgede yılkı atlarımızla, mandalarımızla, yeme içme mekânlarıyla, özel ürünleriyle gönüllerde yer etmeye başladı. Bunların hepsini tanıtmak, vatandaşlarımızla buluşturmak, dışardan gelecek turistlerle buluşturmak amacıyla gayretlerimizi sürdürüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.”