Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kent merkezi kadar kırsal kesime de verdiği önemi gözler önüne seren yatırımlarının 2022 yılındaki mali karşılığı, 446 milyon 267 bin TL oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kent merkezi kadar kırsal kesime de verdiği önemi gözler önüne seren yatırımlarının 2022 yılındaki mali karşılığı, 446 milyon 267 bin TL oldu.

Her fırsatta 16 ilçe belediyesi ile el ele, gönül gönüle, ayrıştırmadan hizmetleri yürüttüklerini vurgulayan ve “Bütçemiz bütçeleri, bütçeleri bütçemiz” diyerek birlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, 1 yıl içerisinde kırsal kesime, başta yol olmak üzere, sosyal donatıları da içeren yüz milyonlarca liralık hizmeti ve yatırımı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığı ile gerçekleştirdiği çalışmalarda, ilçe yollarına BSK, 1 ve 2’nci kat asfalt sathi kaplamaları, yine yollara kar siperleri ve korkuluk ile sanat yapıları, yol geçişlerine korige boru, yol çizgisi, trafik levhası, yol bakım onarım çalışmaları, kilit parke hizmeti, çocuk oyun parkları, mezarlık duvarı, halı saha, sosyal tesis, kamelya, bank, masa ve sandalye gibi pek çok hizmeti gerçekleştirerek merkez ile kırsal arasındaki farkın giderilmesi yönünde katkı sağladı.

Kayseri’de yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ilçe mahallelerinde kilit parke yapımında adeta sınırları zorlayarak 1 yıl içerisinde 1 milyon metrekarenin üzerinde kilit parke yapımı gerçekleştirdi. 2022 yılında toplam 1 milyon 249 bin 683 metrekare parkeyi mahallelerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, mahalle sakinlerine temiz ve konforlu bir ulaşım imkânı sağladı.

Kırsaldaki yol, parke, altyapı gibi hizmetlerin yanı sıra sosyal donatılara da önem veren Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında çocukların hoşça vakit geçireceği 140 adet çocuk oyun parkı, gençlerin spor yaparak sağlıklı kalacağı 46 adet halı saha ve yetişkinlerin de sosyalleşeceği 143 adet sosyal tesisi malzemeleri ile birlikte hizmete açarak kırsal mahallelere sundu. Öte yandan çeşitli amaçlarla kullanılması adına 10 bin 12 adet kamelya, bank, masa ve sandalye de yine Büyükşehir Belediyesi tarafından kısal mahallelere tahsis edildi.

2022 yılında gerçekleştirilen söz konusu hizmetlerin mali karşılığı 446 milyon 267 bin TL olarak gerçekleşti.