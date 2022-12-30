Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 ilçenin taşıma kooperatifi başkanlarıyla bir araya gelerek, ilçelerin ulaşım imkânlarını geliştirmek için istişarelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 ilçenin taşıma kooperatifi başkanlarıyla bir araya gelerek, ilçelerin ulaşım imkânlarını geliştirmek için istişarelerde bulundu.

Büyükkılıç, ortak akıl ve istişareye büyük önem vererek gerek ilçelerde gerekse merkezdeki sivil toplum kuruluşları ile resmi ve sivil kurum, kuruluşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, nezaket ziyaretinde bulunan 10 ilçenin taşıma kooperatifi başkanlarıyla buluştu. Büyükşehir Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, Başkan Büyükkılıç, Yahyalı, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Develi ve Bünyan Taşıma Kooperatifi başkanları ile görüş alış verişinde bulundu.

İlçelerin ulaşım imkânlarını geliştirmek için değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Büyükkılıç, “Yahyalı, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Develi ve Bünyan ilçelerimizdeki taşıma kooperatiflerimizin başkanlarıyla bir araya gelerek, ilçelerimizin ulaşım imkânlarını geliştirmek için istişarelerde bulunduk” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkânlarının daima tüm kamu kurum kuruluşlarından STK’lara, esnaflardan üreticilere kadar bütün Kayserililerin hizmetinde olduğunun altını çizerek, “Yerel yöneticiler olarak kamu kurum kuruluşlarımızla, STK’larımızla ve tüm vatandaşlarımızla el ele, gönül gönüleyiz. Bizlere emanet olan bu makamların kapıları sahipleri olan vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Her kesimden kardeşimizi ağırlamaktan, talep ve önerilerini dinlemekten memnuniyet duyuyoruz. Bugün de çok değerli misafirlerimiz bizleri ziyaret etti. Kendileriyle, şehrimiz adına kıymetli fikir alışverişlerinde bulunduk” şeklinde konuştu.

Taşıma kooperatifi başkanları da, Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.