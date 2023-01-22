Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliğinde düzenlenen ve Kayserililerden yoğun ilgi gören TRT Sanatçıları Şehir Konserleri’ne katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliğinde düzenlenen ve Kayserililerden yoğun ilgi gören TRT Sanatçıları Şehir Konserleri’ne katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen TRT Sanatçıları Şehir Konserleri’ne katıldı. Programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, rektörler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ücretsiz ve halka açık olarak düzenlenen konserde, TRT Radyo Dairesi Başkanlığı’nda görev alan profesyonel ses ve saz sanatçıları sahne aldı. Konser, Gesi Bağları türküsü ile başlarken, TRT saz ve ses sanatçıları Kayserililere müzik ziyafeti sundu. Program sonunda sahneye çıkarak, katılımcılara çiçek takdim eden Başkan Büyükkılıç’a da TRT radyosu hediye edildi. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “TRT’mizin çok değerli genel müdürü dostumuz Mehmet Zahid Sobacı kardeşimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Genel müdür yardımcımıza, daire başkanımıza, sanatçı dostlarımıza ve sunucu dostlarımıza hoş geldiniz. Kayseri bizi mahcup etmedi, bu tür programların devamını bekliyoruz. Ayrıca yine hemşehrimiz TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak hocamıza da teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Konseri dinlemek üzere Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Büyükkılıç, “Kayseri burada, sizler buradasınız, iyi ki varsınız. Sizlere minnet duyuyor, inşallah sizlere layık olma yolunda gayret göstermeye devam edeceğiz. Ankara’dan, İstanbul’dan, İzmir’den gelen sanatçı dostlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez de, “Değerli Kayserililer, bizleri bugün bağrınıza bastınız, salon hınca hınç doldu. İlginize çok teşekkür ediyoruz. Ev sahipliği yapan Valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. TRT ailesi adına hepinize teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.