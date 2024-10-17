Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Şuşa Azerbeycan Evi Başkanı Elshan Ganbarov ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Başkan Yardımcısı Ferhad Bedelov, Gençlik Kolları Başkanı İlkin Ahmedov, Genel Sekreter Eyüp Polat ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Terzi’yi Büyükşehir Belediyesi’nde misafir ederek istişarelerde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç; Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Anadolu’nun parlayan yıldızı Kayseri ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kültür başkenti olan Şuşa şehrinin kardeş şehir olduğunu hatırlatarak, Azerbaycanlılara selamlarını iletti. 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü’nü de kutlayan Başkan Büyükkılıç, dost ülke Azerbaycan’ın kültür başkenti olan Şuşa ile her zaman yan yana, el ele olduklarının altını çizdi.

Şuşa Azerbeycan Evi Başkanı Elshan Ganbarov da Başkan Büyükkılıç’a, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, ’Aziz Şehir Şuşa’ kitabını takdim etti.