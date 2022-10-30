Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Voleybol Kadın-Erkek Final Maçları Ödül Töreni’ne katılarak, müsabakalara katılan sporcu ve antrenörlere madalyalarını ve kupalarını takdim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Voleybol Kadın-Erkek Final Maçları Ödül Töreni’ne katılarak, müsabakalara katılan sporcu ve antrenörlere madalyalarını ve kupalarını takdim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 17-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tesisler Arası Voleybol Turnuvası oynanan final maçları ile sona erdi. 8 kadın, 8 erkek takım olmak üzere toplam 16 takım Kapalı Spor Merkezi’nde kıyasıya mücadele etti. Yapılan turnuva sonucunda Kadınlar kategorisinde, Talas Sosyal Yaşam Merkezi 1’inci, Kapalı Spor Merkezi 2’nci, Talas Spor Tesisi 3’üncü ve Sümer Spor Tesisi 4’üncü oldu. Erkekler Kategorisinde ise, Talas Spor Tesisi 1’inci, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi 2’nci, Kapalı Spor Merkezi 3’üncü ve Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi ise 4’üncü oldu. Gerçekleştirilen ödül törenine katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç dereceye giren takımları tebrik ederken dereceye giren sporculara kupa, madalya ve spor paketi hediye çeklerini takdim etti. Burada sporculara seslenen Başkan Büyükkılıç, “Katılımcıları, yavrularımızı tebrik ediyorum. Spor A.Ş. gerçekten on binlerce kardeşimize ulaşıyor, dostluğumuzu pekiştiriyor, Kayseri’mize yaptığı etkinliklerle, ulusal ve uluslararası bazda zaman zaman yer alıyor. Hocalarımıza hem tebrik hem de teşekkür ediyorum” dedi. Büyükkılıç, Kayseri Yarı Maratonu’nda 200 civarında yurt dışından katılım olduğunu hatırlatarak, Kayseri’nin olumlu olarak tanıtılmasına vesile olduğunu hatırlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tüm sporcuların Cumhuriyet Bayramı’nı da kutlayan Başkan Büyükkılıç, “Cumhuriyetimiz 99’uncu yılına ulaştı. İnşallah seneye 100’üncü yılını gümbür gümbür hep beraber kutlayacağız. Ay yıldızlı Türk Bayrağı’mıza, vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkacağız. Ayrıca milli ve yerli arabamız banttan indi. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İki bayramı bir arada yaşıyoruz. Birbirimize, değerlerimize, ülkemize sahip çıkacağız” diye konuştu. Büyükkılıç, Kayseri’nin markası olan Yukatel Kayserispor’a da destek olma çağrısında bulundu.