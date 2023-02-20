Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Teknik Direktör Çağdaş Atan ile deprem bölgesinde bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Teknik Direktör Çağdaş Atan ile deprem bölgesinde bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası spor camiası da tek yürek olarak deprem bölgesine yardıma koştu. Deprem bölgesinde incelemelerini ve koordinasyonunu sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Çağdaş Atan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile deprem bölgesinde bir araya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında spor camiasına bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Çağdaş Atan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bir araya gelerek, kahraman kentimiz için yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi verdik” dedi.

Büyükkılıç, Kayserispor camiasının da depremin ilk gününden bu yana desteklerini sürdürdüğünü ifade ederek, “Ayrıca, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ve Kayseri’den gelen heyetimizle birlikte yardımları konuştuk. Depremin ilk gününden beri desteklerini esirgemeyen Kayserispor camiasına teşekkür ederim” diye konuştu.