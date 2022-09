Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmalarına katılan, cansiparane bir şekilde mücadele ederek görevini başarıyla tamamlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini karşıladı.

Geçtiğimiz günlerde Mersin’in Gülnar ilçesine orman yangınlarının başlaması üzerine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile kısa sürede bölgeye ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, katıldıkları yangın söndürme çalışmalarında cansiparane bir şekilde mücadele ederek görevini başarıyla tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 4 araç, OSB’ye bağlı 1 araç ve toplam 15 personel, Mersin’in Gülnar ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına fedakârca destek vererek Kayseri’ye döndü.

Başkan Büyükkılıç, İtfaiye Daire Başkanlığı’nda gerçekleşen karşılama törenine katılarak kente dönen kahraman itfaiye erlerini karşıladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine ‘hoş geldiniz’ diyen Büyükkılıç, Mersin Gülnar’daki yangın söndürme çalışmalarında Kayseri’yi temsil edip, görevini yapıp, kazasız belasız tekrar şehre dönen itfaiye erlerine teşekkür etti.

“Yüz akımız oldular”

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin her zaman yüz akı olduğunu belirterek, “Çok şükür oradaki gayretleri ile yüz akımız oldular. Çok şükür hem yangın söndürüldü, hem soğutuldu. Bu alanda Kayseri’mize yakışır deneyiminizi, birikiminizi orada uygulayan bir ortam olmuş oldu. Temennimiz tabi hiçbir zaman yangınların, felaketlerin olmaması ama olduğunda da görevimizi yapmak. 5 aracımız, 15 personelimiz ile Kayseri Büyükşehir Belediyemizden istenen desteği yerine getirdik ve elhamdülillah sizlerde görevinizi yapıp şehrimize döndünüz. İtfaiyemizin tüm ekiplerine teşekkür ediyorum Her zaman yüz akımız oluyorsunuz. Her zaman onurumuz, gururumuz oluyorsunuz. Dua ve temennilerimizle Mevla’m her birinizi kazadan beladan esirgesin” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı’nın eğitim boyutunda da gerekli çalışmaları yaptığına değinen Büyükkılıç, “Tabi ki eğitim çok önemli, bu alanda da zaten Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hem değerli daire başkanı hem buradaki amirleri bu konuda yetkin ve eğitim boyutunda da gerekli çalışmaları yapıyor. Bunu da çok önemsediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz, dualarımız sizlerle” dedi.

Büyükşehir itfaiyesinden Rize Çayeli’nden gelen itfaiye erlerine eğitim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Rize’nin Çayeli ilçesinden eğitim almak üzere Kayseri’ye gelen beş kişilik bir ekibin eğitimlerinin tamamladığını, beş kişilik bir ekibin daha eğitim almak üzere Kayseri’ye geleceğini belirterek, “Allah’ın izniyle, sizlerin desteğiyle bu ekibe tecrübemizi, birikimlerimizi aktardık. Arkadaşlarımız gönüllü. Hem eğitim verdik, hem de gittiğimiz olaylarda aktif olarak olayların içerisinde yer aldılar, müdahalede bulundular, uygulama yaptılar. İnşallah buradaki bilgilerini de Çayeli Belediyemizde çıkacak her türlü olayda, operasyonda kullanacaklar” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç’ın Rize Çayeli’den gelen gönüllü itfaiye erlerine Kayseri ile ilgili düşüncelerini sorması üzerine gönüllü itfaiye erleri, Kayseri’nin gayet güzel bir şehir olduğunu, itfaiye personelinin eğitim anlamında kendilerine çok şey kattığını ve çok olumlu bir eğitim aldıkları için memnun olduklarını dile getirdiler.

Büyükkılıç, Çayeli’den gelen itfaiye erlerine teşekkür ederek itfaiye erleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Gönüllü itfaiye erleri de Başkan Büyükkılıç’a Rize çayı hediye etti.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine midye tatlısı da ikram etti.

Başkan Büyükkılıç’a karşılama töreninde Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan’da eşlik etti.