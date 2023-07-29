Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte Hayırsever Ahmet Seferoğlu tarafından İl Müftülüğü adına kurulan Güneş Enerji Santrali Açılış Töreni’ne katıldı.

Başkan Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak üzere kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcın Nevzat Şatıroğlu ve Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Cuma Namazı öncesi vatandaşlara selam vererek, Aşure Günleri’ni tebrik etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte Kayseri Organize Sanayi Fevzi Mercan Camii’nde Cuma Namazı’nı kılan Başkan Büyükkılıç, daha sonra, Hayırsever Ahmet Seferoğlu tarafından İl Müftülüğü adına kurulan 1,4 MW Güneş Enerji Santrali Açılış Töreni’ne katıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin ilklerin, yeniliklerin şehri olduğuna vurgu yaparak, “Hayırseverler şehri olarak bilinen Kayseri’miz, bu defa yine gündemde olumlu manada yer almaya ve örnek olmaya başladı. Hayırsever ailemizi de tebrik ediyorum” dedi.

“HEM ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLÜYOR HEM DE TEMİZ ENERJİ ÜRETİYORUZ”

Kayseri’nin enerji bağlamında güvenli bir merkez ve güvenli bir liman olduğunu söyleyen Büyükkılıç, şunları söyledi:

“RES, GES, HES’leri ile yenilenebilir enerjinin en güzel merkezlerinden biri konumunda ve güzergâhtadır. Kayseri, enerji alanında büyük katkıda bulunuyor. Yerel yönetimler olarak bizler de yenilenebilir enerji bağlamında neler yaparıza kafa yoruyor, enerji maliyetlerinin bizim hizmetlerimizde gerek KASKİ’mizin altyapı çalışmalarında, gerek Ulaşım A.Ş.’nin vermiş olduğu hizmetlerde enerjinin çok ön plana çıkmasından kaynaklı olarak kendi enerjimizi üreterek, kaynaklarımızı en verimli şekilde nasıl kullanırıza kafa yoruyoruz. Kayseri’mizde biyogaz, metan gazı, GES ve RES ile ilgili çalışmalar yapmak üzere yerel yönetimler olarak hem çevre kirliliğini önlüyor hem de temiz enerji üreterek, ülkemizin, şehrimizin ve belediyemizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin üreten, yük olmayan, yük çeken şehir olduğunu belirterek, kenti daha iyi noktaya taşımak için 16 ilçe belediye başkanıyla, milletvekilleriyle, bakanlarla el ele vererek, çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş ise, daha önce temeli atılan Güneş Enerji Santrali’nin şimdi açılışını yaptıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Gökmen Çiçek de, Kayseri’nin hayırseverlikte farklı bir şehir olduğunun altını çizerek, GES yatırımının hayırlı olmasını temenni etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcın Nevzat Şatıroğlu ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın selamlarını ileterek, yenilenebilir enerji ile ilgili bilgiler verdi. Önceki Dönemlerden Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kayseri’nin hayırseveri eksik olmayan bir il olduğunu belirtirken, Önceki Dönemlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, hayırsever iş insanı Ahmet Seferoğlu tarafından yaptırılan ve Kayseri sınırları içerisinde bulunan 1408 cami, 451 Kur’an Kursu, Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi, İl Müftülüğü ve 16 İlçe Müftülüğü hizmet binalarının aydınlatma ve ısıtma ile ilgili elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Güneş Enerji Santrali (GES) dualar eşliğinde açıldı.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Gökmen Çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı ve S.Bayar Özsoy, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Önceki Dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.