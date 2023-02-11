Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’den deprem bölgesinde 500 tır civarında ekipman, gıda gibi yardımlar gitti ve halen organize sanayimizdeki depoda gerekli çalışmalar hızla devam ediyor. Kayseri, deprem bölgesi için tek yürek oldu” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’den deprem bölgesinde 500 tır civarında ekipman, gıda gibi yardımlar gitti ve halen organize sanayimizdeki depoda gerekli çalışmalar hızla devam ediyor. Kayseri, deprem bölgesi için tek yürek oldu” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki ayrı depremin ardından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde deprem bölgelerinde afetin yaralarını sarmak için tüm birimleriyle var gücüyle çalışıyor.

“Devlet bütün kurum ve kuruluşlarıyla alandadır”

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Son yüzyılın en önemli depremi 10 ili içeriyor, Türkiye genelini etkiledi, komşu iller olarak biz de etkilendik. Burada hasar çok, yara çok, tablo ağır ama devlet bütün kurum ve kuruluşlarıyla alandadır. Hayırsever Türk milleti, bunun içerisinde Kayseri’nin özel bir yeri de var, hakikaten canla başla bütün imkânlarını seferber eden konumdadır” dedi.

Depremin yaralarını sarmak için tüm birimleriyle üstün gayret göstererek çalıştığını ifade eden Büyükkılıç, “İtfaiyemizin yaptığı çalışmalar hayat kurtarıyor. Elitaş bakanım aradı, İskenderun’daki ekibin orada kalması yönünde istekte bulundu, yangındaki söndürme çalışmaları devam ediyormuş, bir süre daha oradaki ekibimiz de görevinin başında olacak” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bölgeye ilave olarak desteklerin hızla gönderildiğini de vurgulayarak, şunları söyledi:

“60 civarında sırf tırla giden 309 personel, 117 iş makinası, 64 binek aracı, 5 tane mobil mutfak da değişik il ve ilçelere yönlendirildi. Ayrıca Kayseri, deprem bölgesi için tek yürek oldu. Vatandaşlarımızın bilgi vererek, yönlendirdiği, Kayseri’mizden totalde 500 tır civarında oraya ekipman, gıda gibi yardımlar gittiği, halen organize sanayimizdeki depoda gerekli çalışmaların hızla devam ettiği, vatandaşlarımızın da o yöndeki yaptığı katkıları takip ediyoruz. KASKİ en büyük hizmetleri veren kurum ve kuruluş oldu. Elektrik şirketimiz tecrübesiyle orada gerekli katkıları sağladı. Mesela zabıta istediler, 26 zabıta gönderdik. Elbistan’dan temizlik ekibi istendi, gerek çadır kent gerekse hastane ile ilgili temizlik işlerinde ekipler gönderildi.”

“İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz ilacımız olur”

Yardım seferberliğine devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, “Araç, gereç, imkân ve personel ile seferberliğe devam diyoruz. Kayserili vatandaşlarımıza ve 16 ilçemize de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah, birliğimiz, beraberliğimiz ilacımız olur. Bu milletin yarasını saracak güçteyiz, yeter ki birbirimize sahip çıkalım. Allah sabır versin, metanetimizi artırsın, kardeşlik duygularımızı perçinlesin diye dua ve temennide bulunuyorum” şeklinde konuştu.