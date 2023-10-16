Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kariyer Günleri çerçevesinde Osman Ulubaş Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle buluştu. Başkan Büyükkılıç, “Sizler bizim geleceğimizsiniz, biz sizleri çok seviyoruz. Geleceğimize yatırım yapıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genç dostu belediyecilik anlayışı ile okullarda düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Başkan Büyükkılıç, Osman Ulubaş Anadolu Lisesi’nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, okul ziyaretine makam aracı yerli ve milli otomobil TOGG ile giderken, öğrenciler TOGG’u ilgi ile inceleyip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Okul girişinde Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Büyükkılıç, ilk olarak öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelerek, istek ve önerilerini sordu. Daha sonra okulun konferans salonunda öğrencilerle buluşan Başkan Büyükkılıç, burada tecrübelerini paylaşırken, gençlere nasihatlerde bulundu. Büyükkılıç, hayırsever iş insanı Osman Ulubaş’ı da telefonla arayarak, “Anadolu Lisemizin pırıl pırıl gençleri sizlere teşekkür etmek istiyorlar, sizleri alkışlıyorlar, dua ediyorlar. Biz size dua ediyor, teşekkür ediyoruz” derken, Ulubaş da Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Öğrencilerle keyifli ve samimi ortamda sohbet ederek, derslerinde başarılar dileyen Büyükkılıç; “Bir hayra vesile olmak, güzel hizmetler yapmak, şehrimizi sahiplenmek, sizlerin hizmetkârı olmak bizim için önemli ve anlamlıdır. Sizler bizim geleceğimizsiniz, biz sizleri çok seviyoruz. Geleceğimize yatırım yapıyoruz, sizlerin donanımlı, eğitimli, öz güven içerisinde ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine, inancına, kültürüne ve ailesine bağlı olarak yetişmesi bizim en büyük zenginliğimizdir” diye konuştu. Çamaşır Yıkama Merkezi, ulaşım başta olmak üzere öğrencilere ve gençlere yapılan hizmetlerden bahseden Büyükkılıç, farklı sorular sorduğu öğrencilere saat de hediye etti.

Başkan Büyükkılıç, gençlere kütüphaneleri tercih etmeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak; “11 tane kütüphanesi olan bir belediyeyiz. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine ayrıca 1000 kişilik kütüphane açıyoruz. Günün şartlarına uygun, içerisinde her türlü imkanların olduğu, araştırmacı yavrularımıza fırsat veren bir yaklaşım olacak. İlçelerimize de aynı şekilde benzer çalışmaları da yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, ticaretin ilk yapıldığı yer olan Kültepe ile ilgili yapılan müze ve projeleri de anlattı. Başkan Büyükkılıç, öğrencilere 13 Ekim’de kapılarını ziyaretçilerine açan 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı’nda kullanılmak üzere indirim kuponu da dağıttı. Okul Müdürü Metin Çiçek de Başkan Büyükkılıç’ın biyografisi ile ilgili bilgiler vererek, Büyükkılıç’ın eğitime özel önem verdiğini, öğrencilerin her zaman yanında olduğunu belirtip, teşekkürlerini iletti. Kariyer Günleri’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri ve Erciyes Kayak Merkezi tanıtım filmleri de izletildi.

Program sonunda çiçek takdimi gerçekleşirken, Başkan Büyükkılıç’a öğrenciler, alkışlarla sevgi gösterisinde bulundular.